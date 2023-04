Nach sechstem Embryotransfer: Ana Johnson ist schwanger!

Für Ana Johnson (29) geht ein Traum in Erfüllung! Bereits seit mehreren Jahren versuchen die Youtuberin und ihr Mann Tim Johnson ein Baby zu bekommen. Doch gesundheitliche Probleme verwehrten der Influencerin dieses Glück. Seit Anfang des Jahres dürfen ihre Fans sie auf ihrer emotionalen Reise mit dem Ziel, endlich Nachwuchs zu bekommen, begleiten. Vor wenigen Wochen entschied Anna sich für den bereits sechsten Embryotransfer. Nun ist der Webstar tatsächlich schwanger!

Via Instagram teilte Anna die wundervollen Neuigkeiten ihren Fans mit. "Der sechste Versuch ist positiv. Das wohl schönste Ostergeschenk aller Zeiten", schwärmte die werdende Mutter zu ihrem Posting, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Ihre Leiden der vergangenen Jahre hätten sich gelohnt – doch Ana und Tim versuchen, ihr Glück mit Vorsicht zu genießen, denn die beiden standen vor zwei Jahren bereits an demselben Punkt. "Die nächsten Wochen heißt es feste weiter Daumen drücken, sodass unser Krümel fleißig wächst", erklärte der YouTube-Star weiter.

Nächste Woche steht bereits der erste Ultraschalltermin auf dem Programm. Ana und Tim freuen sich auf die Zeit, die kommt. "Wir glauben ganz fest an unser Wunder und können es kaum glauben, dass wir es erneut hier hergeschafft haben", schreibt sie weiter in ihrem Statement. Ihre Fans und Freunde sind wegen der News ganz aus dem Häuschen.

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im April 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson halten einen Schwangerschaftstest

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im Februar 2023

