Jana-Maria Herz äußert sich zu Trennungsgerüchten mit Umut

Jetzt äußert sich Jana-Maria Herz (31) noch mal persönlich zu den Trennungsgerüchten! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Umut Tekin (25) hatten sich vergangenes Jahr bei der Show Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Einige Monate schien die Beziehung perfekt zu laufen, bis die beiden in der vergangenen Woche alle ihre gemeinsamen Bilder gelöscht haben. Mittlerweile haben sich die Influencer aber wohl wieder vertragen. Jetzt findet Jana-Maria noch ein paar persönliche Worte zu dem Thema.

"Es ist ganz normal, dass man in einer Beziehung auch Probleme hat, das wisst ihr wahrscheinlich alle", meldet sich die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story zu Wort und macht dabei einen ausgeglichenen Eindruck. "Deswegen freue ich mich, dass ich nächste Woche zu ihm fliege, dann bin ich wieder eine Zeit lang in Ravensburg", berichtet Jana-Maria freudig weiter. Allerdings könne sie nur wenige Wochen bleiben, da in ihrer Wahlheimat Marbella ziemlich viel Arbeit auf sie warte. Dennoch hat sie schon eine Lösung für die Zukunft: "Dann pendel ich einfach hin und her."

Viele der Promiflash-Leser haben schon geahnt, dass es zwischen Umut und Jana-Maria kriselt. In einer Umfrage gingen 90,8 Prozent davon aus, dass es in der Beziehung eine Krise gibt. Lediglich 9,2 Prozent waren der Meinung, dass es auch andere Gründe dafür geben kann, dass die beiden ihre Pärchenbilder gelöscht haben.

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise", 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin bei "Bachelor in Paradise"

