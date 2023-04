Liebeskrise? Jana-Maria Herz löscht Couple-Fotos mit Umut!

Bahnt sich hier etwa die nächste Promi-Trennung an? Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (25) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben – seitdem sind die beiden unzertrennlich. Die Influencerin ließ ihr Leben in Marbella sogar teilweise hinter sich, um bei ihrem Schatz in Ravensburg zu sein. Doch nun scheint es Ärger im Paradies zu geben: Jana-Maria hat alle Pärchenbilder mit ihrem Umut gelöscht!

Zuvor hatten einige gemeinsame Fotos mit ihrem Schatz Jana-Marias Instagram-Profil dekoriert – die Aufnahmen sind nun aber verschwunden. Die Beauty scheint die Fotos entfernt zu haben. Ob eine Liebeskrise der Grund dafür ist? Auf Umuts Account hingegen sind noch einige Bilder mit der Reality-TV-Bekanntheit zu finden.

Es wäre nicht die einzige Promi-Trennung, die aktuell schlagzeilenträchtig ist. Aktuell sorgt der Rosenkrieg des Make Love, Fake Love-Pärchens Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis für eine Menge Gesprächsstoff. Die beiden hatten sich erst vor wenigen Tagen getrennt – seitdem überhäufen sie sich öffentlich mit Beschuldigungen.

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

