Kurz vor Tod: Paul Cattermole war in einem Geisterjagd-Video

Er war fasziniert vom Übernatürlichen! Paul Cattermole (46), der sich als Teil von S Club 7 einen Namen gemacht hatte, verstarb vor wenigen Tagen mit nur 46 Jahren. Der Schock bei seinen Bandmitgliedern sitzt tief – so gaben Jo O'Meara (43) und Tina Barrett (46) bereits emotionale Statements zum tragischen Tod ihres Kollegen ab. Paul war nicht nur Musiker, sondern auch gelegentlich im TV zu sehen. Und sein finales Fernsehprojekt war kein gewöhnliches, denn: Paul wirkte in einem Geisterjagd-Video mit!

Ein Clip, der The Sun vorliegt, zeigt den verstorbenen Sänger mit anderen Fernsehpersönlichkeiten in mystischer Stimmung, wie sie auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten in einem Waldstück sind. Der TV-Produzent des Projekts berichtet, dass Paul während der Dreharbeiten gespannt bei der Sache gewesen sei und auch eine gewisse Prise Humor mit ans Set gebracht habe.

So witzelt der Musiker in dem Video: "Manchmal versucht man, negative Energie loszuwerden, dann fällt einem auf: Oh, man selbst ist die negative Energie." Ob seine Bandkollegen genauso fasziniert von übernatürlichem Treiben waren wie er? Das wissen wohl nur sie selbst. Doch dass Paul eine sehr humorvolle Seite an sich habe, daraus machten die anderen S-Club-7-Mitglieder auch nie ein Geheimnis.

Anzeige

Getty Images Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Anzeige

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Anzeige

Getty Images S Club 7 auf einem Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de