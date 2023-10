Bei Tour-Aufakt: S Club 7 zollt Paul Cattermole (†45) Tribut

Der Schmerz über seinen Verlust sitzt bei seinen Bandkollegen immer noch tief. Im April erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt: Paul Cattermole (✝46), der Sänger der Band S Club 7, starb überraschend. Vor seinem Tod hatte die Popgruppe noch eine große Reunion-Tour zum 25. Bandjubiläum angekündigt – seit wenigen Tagen ist diese bereits in vollem Gange. Zum Auftakt der Tournee gedenkt S Club 7 Pauls nun auf rührende Weise.

Am Donnerstag begann die Popband ihre 25-jährige Jubiläumstournee in Manchester. Wie People berichtet, zollten Bradley McIntosh (42), Jo O'Meara (44), Jon Lee (41), Rachel Stevens (45) und Tina Barrett (47) dabei ihrem verstorbenen Gruppenmitglied Tribut auf der Bühne: Sie tauschten ihre farbenfrohen Looks gegen komplett schwarze Ensembles und begannen "Good Times" zu singen – dabei lief im Hintergrund eine herzerwärmende Archivaufnahme von Paul zu dem Lied.

Bereits kurz nach seinem Ableben hatte die Gruppe den 45-Jährigen in Form eines bewegenden Musikvideos auf YouTube geehrt. Darin erinnern sie mit Clips aus den vergangenen Jahrzehnten an Paul und an ihren gemeinsamen Werdegang. Die S-Club-7-Anhänger waren von der Hommage total gerührt. "Was für ein Geschenk – an Paul, an euch, an die Fans, an die ganze Welt. [...] Das war eine ganz besondere Ehrung und eine Freude", schrieb ein User.

Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

S Club 7 im April 2001

Die Band S Club 7, 2023

