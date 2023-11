Award für Familie: S Club 7 zollt Paul Cattermole (†) Tribut

Sie erinnern regelmäßig an ihr verstorbenes Gruppenmitglied. Im April waren traurige Nachrichten bekannt geworden: Der S Club 7-Star Paul Cattermole (✝46) ist an Herzversagen verstorben. Besonders seinen Bandkollegen macht der plötzliche Verlust des Sängers zu schaffen. In den vergangenen Wochen hatten sie ihm immer wieder rührend Tribut gezollt. So wie jetzt auch wieder: S Club 7 überrascht Pauls Familie mit einer ganz besonderen Geste!

Nachdem der 46-Jährige durch eine Verletzung arbeitsunfähig geworden war, verkaufte er 2018 seinen BRIT-Award – und genau diesen haben seine Bandkollegen nun zurückgekauft, um ihn seiner Familie zu schenken. Pauls Bruder Colin teilte die Nachricht in einem herzbewegenden Statement auf Instagram. "Nach der Show hatten wir hinter der Bühne ein herzliches Wiedersehen mit der Band. Zu unserem Erstaunen hatten sie es geschafft, den Brit Award meines Bruders zu holen und ihn uns in einer rührenden Geste zu überreichen", schrieb er und fügte hinzu: "Diese Momente unterstreichen die anhaltende Wirkung von Musik und Kunst, wenn es darum geht, die Erinnerung an unsere Lieben zu ehren und ihr Vermächtnis zu feiern."

Erst Mitte Oktober hatte die Popband im Rahmen ihrer 25-jährigen Jubiläumstournee des Verstorbenen gedacht. Wie People berichtete, tauschten Bradley McIntosh (42), Jo O'Meara (44), Jon Lee (41), Rachel Stevens (45) und Tina Barrett (47) ihre farbenfrohen Looks gegen komplett schwarze Ensembles und begannen "Good Times" zu singen – dabei lief im Hintergrund eine herzerwärmende Archivaufnahme von Paul zu dem Lied.

