Vor Tod: S-Club-7-Star Paul Cattermole hatte Herzprobleme

Es kommen mehr Details ans Licht! Vor knapp zwei Monaten ist Paul Cattermole (✝46) verstorben. Der Sänger hatte sich als Teil der Gruppe S Club 7 einen Namen gemacht, die in Großbritannien für lange Zeit an großer Beliebtheit genoss. Es wurde bekannt, dass der Musiker eines natürlichen Todes starb. Damit konnte ausgeschlossen werden, dass er Suizid beging oder dass sein Tod fremdverschuldet war. Jetzt steht fest: Paul litt zuvor an Herzproblemen!

People berichtet, der 46-Jährige Herzrhythmusstörungen gehabt habe. Dem US-amerikanischen Magazin liegt wohl die Sterbeurkunde des Sängers vor. Auch an einer Myokardischämie habe Paul gelitten. Inwiefern seine kardiologischen Beschwerden aber mit seinem Tod zu tun haben, steht nicht fest.

Sein Tod ging nicht nur seiner Familie sehr nah, sondern auch seine Bandmitglieder aus S Club 7 zeigten sich in tiefer Trauer. Die Musikgruppe wollte eine Reunion-Tour starten – diese wird die Band allem Anschein nach auch noch umsetzen. Wann genau ist nach derzeitigem Stand jedoch unklar.

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Getty Images Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Getty Images S Club 7 auf einem Event

