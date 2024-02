So ehrt S Club 7 Paul Cattermole (†) auf Abschlusskonzert!

Er bleibt für immer unvergessen. Im vergangenen April hatten traurige Nachrichten die Musikwelt erschüttert: Kurz vor der Reunion-Tour von S Club 7 verstarb Paul Cattermole (✝46) auf überraschende Weise. Bis heute macht den Bandkollegen der Tod des Sängers zu schaffen. Nun gab die britische Gruppe das letzte Konzert im Rahmen ihrer Tournee zum 25. Bandjubiläum – dabei erinnerte S Club 7 abermals rührend an Paul.

Am Dienstag beendete die Popband im Orpheum Theater in Los Angeles ihre große Jubiläumstournee. Mit Entertainment Tonight sprachen Jon Lee (41), Tina Barrett (47), Jo O'Meara (44), Bradley McIntosh (42) und Rachel Stevens (45) vor der Show offen über Pauls Verlust. "Paul hat sich so auf die Tournee gefreut", erinnerte sich Jon zurück und fügte hinzu: "Ich glaube, er wäre wirklich sehr wütend auf uns, wenn wir sie abgebrochen hätten. Das glaube ich wirklich."

Rachel verriet zudem im Gespräch mit dem Newsportal: "Wir haben die Tournee im Gedenken an ihn in 'The Good Times'-Tour umbenannt, denn das war es, was er in der Show akustisch zeigen wollte." Damit aber noch nicht genug – Bradley plauderte aus, dass sich die Gruppe ein gemeinsames Tattoo für Paul mit dem Schriftzug "Good Times" stechen ließ.

