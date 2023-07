S Club 7 erinnert in neuem Musikvideo an Paul Cattermole (†)

Sie zollen ihrem geliebten Bandmitglied Tribut! Im April dieses Jahres wurden Fans der Band S Club 7 von einer erschütternden Nachricht getroffen: Sänger Paul Cattermole (✝46) verstarb überraschend. Vor seinem Tod hatte die Musikgruppe für den Herbst 2023 noch eine große Reunion-Tour zum 25. Bandjubiläum angekündigt. Diese soll zu Pauls Gedenken trotzdem stattfinden. Nun bringen S Club 7 ihr erstes Musikvideo seit 20 Jahren raus – und darin wird Paul rührend geehrt!

Zu ihrer neuen Single "These Are The Days" veröffentlichen die fünf Band-Kollegen des Verstorbenen ein bewegendes Video. Darin erinnern sie mit Clips aus den vergangenen Jahrzehnten an Paul und an ihren Werdegang. Die S-Club-7-Fans sind total berührt von der Hommage: "Was für ein Geschenk – an Paul, an euch, an die Fans, an die ganze Welt. [...] Das war eine ganz besondere Ehrung und eine Freude", schreibt ein gerührter User. Ein weiterer wird noch emotionaler: "Ich weine! Danke für diesen wunderschönen Song. Paul und Hannah sind immer in unseren Herzen."

Die Zeit nach Pauls Tod ist für alle Bandmitglieder nicht leicht – Hannah Spearitt entschied sich deshalb dazu, nicht an der Reunion-Tour teilzunehmen. Auch im neuen Video ist die Musikerin nicht zu sehen. Doch wie Jo O'Meara (44), Rachel Stevens (45), Tina Barrett (46), Jon Lee (41) und Bradley McIntosh (41) via Instagram bekannt gaben, werde "Hannah immer ein Teil von S Club 7 sein."

Anzeige

Getty Images Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Anzeige

Instagram / msrachelstevens Die Band S Club 7, 2023

Anzeige

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, ehemaliger Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de