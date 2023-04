Nach "Promi First Dates": Radost Bokel ist wieder verliebt!

Radost Bokel (47) ist wieder in festen Händen! Vor wenigen Wochen war die Schauspielerin in dem Promi-Spezial von First Dates - Ein Tisch für zwei zu sehen – allerdings ohne Erfolg: Mit ihrem Date wollte es einfach nicht funken. Dem Moderator Roland Trettl (51) erklärte sie, dass sie ziemlich oldschool sei. Doch nun hat Radost wohl jemanden gefunden, der ihre Ansprüche erfüllen kann: Sie ist offenbar wieder vergeben!

Auf Instagram veröffentlichte die einstige "Momo"-Darstellerin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie einem Mann einen Kuss gibt. "Er", schrieb sie verliebt dazu. Um wen es sich bei ihrem Herzensmensch handelt, verriet sie aber nicht. Jedoch kommentierte ein Mann namens Ismail Mabins den Beitrag mit "Sie" – Radost versah diese Äußerung wiederum mit einem Like.

Radost war zuvor jahrelang Single. Von 2008 bis 2015 war sie mit dem US-amerikanischen Singer-Songwriter Tyler Woods verheiratet. Mit ihm hat sie einen gleichnamigen Sohn, der 2009 geboren wurde. Nach der Scheidung kehrte die gebürtige Thüringerin aus den USA wieder nach Deutschland zurück.

Instagram / radost_bokel_official Radost Bokel im Februar 2023

Instagram / radost_bokel_official Radost Bokel, Schauspielerin

Instagram / radost_bokel_official Radost Bokel und ihr Sohn im Februar 2023 in Frankfurt am Main

