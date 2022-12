Bei "First Dates" kann man jetzt auch Prominente daten!

Die Datingshow First Dates - Ein Tisch für zwei bekommt einen neuen Ableger! Seit 2018 hilft Moderator Roland Trettl (51) nun schon einsamen Singles, die große Liebe zu finden. Dabei werden die Teilnehmer des Formats je nach Vorlieben und Abneigungen zu einem Blind Date zusammengesetzt. Die Sendung bekam bereits den Ableger First Dates Hotel, bei dem sich die Kandidaten längerfristig kennenlernen können. Nun sollen bei "First Dates – Promi-Spezial" auch Stars ihre bessere Hälfte finden können!

Am 30. Januar begrüßt Roland auf Vox erstmals prominente Gäste bei sich im Restaurant. Darunter Radost Bokel (47), Lisa Feller (46), Liz Baffoe (53), Lucy Hellenbrecht (24), Bela Klentze (34) und Andreas Guenther. Aber auch Sportreporter Werner Hansch (84), Dschungelkönig Prince Damien (32) und Sänger Vincent Gross (26) wagen sich an ein Blind Date mit einem Single, der nicht im Rampenlicht steht. Wie in der originalen Version entscheiden sie am Ende, ob sie sich mit ihrem ausgewählten Partner ein zweites Mal treffen möchten. Die Folge können Zuschauer ab dem 16. Januar vorab auf RTL+ streamen.

"Für mich ist jeder Gast, der unser Restaurant betritt, in Wahrheit ein Prominenter. Aber heute sind sie wirklich so prominent, dass sie von vielen Menschen draußen gekannt werden, weil es Schauspieler, Sänger, Menschen sind, die im medialen Leben stattfinden", äußert sich Roland zu dem besonderen Ableger.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius "First Dates"-Moderator Roland Trettl

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien im Oktober 2020

Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Lisa Feller im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de