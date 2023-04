Warum nahm Serkan einen Euro "Kampf der Realitystars"-Gage?

Bekam Serkan Yavuz (30) für seine Kampf der Realitystars-Teilnahme wirklich fast nichts? Der Bachelor in Paradise-Star hatte in diesem Jahr als einer der ersten Kandidaten den Star-Strand in Thailand betreten. Gleich zu Beginn betonte er, dass er schon immer an dem Format teilnehmen wollte und bereits dreimal im Bewerbungsprozess war. Damit es endlich klappt, habe er diesmal nur einen Euro Gage verlangt. Doch was ist da dran?

"Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diesen Move bringe, aber mein Bauchgefühl hat mich so hart in diese Staffel gedrängt. Es hat mir die ganze Zeit gesagt: 'Mach es! Zeig es allen!'", erzählte Serkan gegenüber Bild. Er sei ohnehin ein Typ, der Sachen wagt, die sich sonst niemand traut. "Und das bleibt auch für immer im Gedächtnis. An diese Aktion wird man sich immer erinnern. Wenn es zehn Jahre 'Kampf der Realitystars' gibt, wird man im Rückblick auch immer diese Aktion zeigen", ist sich der 30-Jährige sicher.

Seine Freundin Samira Klampfl (29) musste er von dem Plan allerdings erst mal überzeugen: "Ich habe ihr alles ausführlich erklärt und sie hat mir dann vertraut. Aber im ersten Moment war es die Scheidung vor der Ehe." Die Influencerin sei entsetzt gewesen und habe ihm gesagt, er solle sich nicht unter Wert verkaufen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter

