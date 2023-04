Serkan Yavuz bekommt einen Euro für "Kampf der Realitystars"

Hat Serkan Yavuz (30) wirklich so schlecht verhandelt? Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat gehört zum diesjährigen Kampf der Realitystars-Cast. Die Teilnehmer haben es in sich: Es sind nicht nur Ur-Bachelor Paul Janke (41), sondern auch Matthias Mangiapane (39) und Giulia Siegel (48) dabei. Mittwochabend flimmerte die erste Folge über die TV-Bildschirme. In der Show gab Serkan seine angebliche Gage preis, was bei den Zuschauern für Verwirrung sorgen dürfte!

Bei "Kampf der Realitystars" enthüllte Serkan zu Beginn, dass er für seine Teilnahme an dem Format nur einen einzigen Euro erhalte. Der Grund: Jedes Jahr habe sich der Partner von Samira Klampfl (29) als Kandidat für die Show beworben – vergeblich. "Jetzt ziehe ich mein letztes Ass aus dem Ärmel und mache es für einen Euro", stellte der 30-Jährige klar.

Seine Gage verheimlichte Serkan auch nicht vor seinen Mitstreitern. "Ich schwöre es auf meine Tochter. Das ist eine Show gewesen, in der ich unbedingt mal dabei sein wollte", erklärte er, als er in ungläubige Gesichter blickte. "Für einen Euro würde ich in kein Format gehen", stellte Antonia Hemmer (23) direkt klar. Matthias Mangiapane gab jedoch direkt zu: "Ich hätte es auch für einen Euro gemacht."

"Kampf der Realitystars" ab 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

RTL II Antonia Hemmer, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

