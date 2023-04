Wegen Katja-Beef? Dieter Bohlens Tour scheint vermasselt

Ist sie verantwortlich? Die Rapperin Katja Krasavice (26) und der Sänger Dieter Bohlen (69) sitzen derzeit gemeinsam bei DSDS am Jurypult, doch nachdem Dieter eine Kandidatin sexistisch beleidigt hatte, herrscht böses Blut zwischen den beiden Musikstars. Katja nahm daraufhin kein Blatt vor den Mund und beleidigte den Poptitan öffentlich. Jetzt wird Dieter bald live bei seiner Tour zu sehen sein, doch bisher sind noch viele Karten übrig – ob dafür der Zoff mit Katja verantwortlich ist?

Zwölf Auftritte in zwölf Städten: Der 69-Jährige hatte seine Tour als "das größte Comeback aller Zeiten" angepriesen, doch der Ansturm auf die Tickets blieb aus. Bereits in wenigen Wochen tritt der Musikstar in Berlin auf, doch noch immer sind jede Menge Plätze frei. Und das, obwohl 2019 die Karten zu Dieters Konzerten in wenigen Tagen ausverkauft waren. Ob der DSDS-Skandal hierbei eine Rolle spielt?

Doch nicht nur die Tour scheint vermasselt, auch die Quoten der bekannten Musikshow DSDS sanken rapide, nachdem Dieter die Kandidatin Jill Lange (22) mit dem Spruch beleidigte: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" Nicht nur die Zuschauer waren davon sichtlich schockiert, auch die deutschen Stars und Sternchen ließen ihren darüber Frust ab.

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei der ersten DSDS-Liveshow

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent und DSDS-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

