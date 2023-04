Jamie Foxx im Krankenhaus: Wie geht es nun mit Film weiter?

Wird der Dreh abgeschlossen? Jamie Foxx (55) schockte vor wenigen Tagen seine Familie und Fans – der Hollywood-Schauspieler war aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Dreharbeiten für seinen neuen Film "Back in Action" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es heißt, der "Django Unchained"-Darsteller sei auf dem Weg der Besserung, doch vor die Kamera kann er wohl für einige Zeit nicht treten. Da stellt sich die Frage: Können die Dreharbeiten für den kommenden Film abgeschlossen werden?

Wie TMZ berichtet, meldeten sich mehrere Quellen in Bezug auf das Thema. Es heißt, Jamie habe noch acht Drehtage für den Streifen vor sich gehabt. Das Produktionsteam von "Back in Action" habe nun mitgeteilt, dass der Film nächste Woche fertiggestellt werde. Nun steht die Vermutung im Raum, dass die Verantwortlichen Szenen mit Jamie umschreiben sollen, sodass er erstmal genesen kann. Es soll aber auch zur Debatte stehen, ob die Szenen komplett gestrichen werden.

Wie es zu dem medizinischen Notfall um Jamie gekommen war, ist bis jetzt noch ein Rätsel. Der 55-Jährige habe noch am Tag zuvor total fit gewirkt. Die Crew sowie auch seine Schauspielkollegin Cameron Diaz (50), die auch in "Back in Action" mitwirkt, seien völlig überrascht gewesen.

Getty Images Jamie Foxx im Jahr 2019

Getty Images Jamie Foxx während der Filmpremiere von "White House Down" in Deutschland

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz im Jahr 2014

