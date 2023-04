Vor Beschwerden: Jamie Foxx wirkte am Filmset total fit!

Warum ging es Jamie Foxx (55) auf einmal so schlecht? Der US-amerikanische Hollywoodstar arbeitet aktuell mit Cameron Diaz (50) an dem Film "Back in Action." Während der Dreharbeiten soll der Schauspieler bereits mehrmals negativ aufgefallen sein. Seine Kollegin plant deswegen angeblich ihre Karriere erneut zu beenden. Doch am Set kam es zu einem weiteren Vorfall: Denn Jamie musste ins Krankenhaus. Dabei wirkte er am Tag zuvor noch total fit...

Wie PageSix berichtet, strotzte der "Django Unchained"-Star am Vortag des medizinischen Notfalles nur so Gesundheit. Die Fotos zeigen, dass der 55-Jährige sich während des Drehs in Atlanta richtig bemühte – von gesundheitlichen Problemen war da noch nichts zu sehen. Nur einen Tag später habe sich Jamie unwohl gefühlt, weswegen er in ein Krankenhaus gebracht worden war.

Inzwischen soll sich Jamie aber wieder auf dem Weg der Besserung befinden. "Glücklicherweise ist mein Vater dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung", hatte seine Tochter Corinne bereits bestätigt. Welche Beschwerden dem Ex von Katie Holmes (44) zu schaffen machten, ist aktuell noch unklar.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im April 2021

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

