Mark Sheehan stirbt mit 46: Die The-Script-Fans trauern!

Die Fans trauern um Mark Sheehan! Der Gitarrist der irisch Rockgruppe The Script ist vor allem für Hits wie "Hall of Fame" bekannt. In den vergangenen Tagen hatte sich die Band noch auf die bevorstehende Tour vorbereitet, bis sie heute im Netz eine traurige Nachricht bekannt machten: Mark ist nach kurzer Krankheit im Alter von 46 Jahren verstorben. Die Bandmitglieder trauern. Aber auch die Fans zeigen sich bestürzt über die Meldung.

Unter dem Instagram-Beitrag der Musikgruppe drücken die Follower ihre Trauer aus. "Ich bin schockiert, [The Script] war so lange ein großer Teil meines Lebens, dies ist eine traurige Nachricht", lautet der Kommentar von einem User. Ein anderer Nutzer äußert sich zu der schmerzlichen Mitteilung: "Mir fehlen die Worte. [...] Prost im Himmel, Mark. Danke, dass du die netteste Seele bist. Ich bete für die Familie – es tut mir so, so leid." Weiter fassten folgende Zeilen die Stimmung in der Kommentarzeile zusammen: "Ich weine nur, das kann nicht echt sein!"

Wie es mit der Band und ihrer geplanten Tour nun weitergeht, ist wohl noch ungewiss. Während ihrer gesamten Karriere hatten die drei Bandmitglieder sechs Studioalben veröffentlicht – auch wenn sie in Deutschland nur mäßig erfolgreich waren, sind sie in Irland immer auf Platz eins gelandet.

Getty Images Danny O'Donoghue, Mark Sheehan und Glen Power, 2015

Getty Images Glen Power, Danny O'Donoghue und Mark Sheehan

Getty Images Mark Sheehan im September 2013

