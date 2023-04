Mit 46 Jahren: The-Scrip-Gitarrist Mark Sheehan ist tot

Traurige Nachrichten aus der Musikbranche! Mark Sheehan war als Gitarrist und Mitbrgründer der Band The Script bekannt geworden. Fans kennen die dreiköpfige Band für Hits wie "Hall of Fame" oder "For the First Time". Schon während ihrer Welttournee im vergangenen Jahr hatte die irische Musikgruppe auf ihren Gitarristen verzichten müssen und jetzt folgt der Schock. Mark ist heute in einem Krankenhaus verstorben!

Das teilte die Band bei Instagram mit: "Der sehr geliebte Ehemann, Vater, Bruder und Freund Mark Sheehan ist heute nach kurzer Zeit im Krankenhaus verstorben." Sie bitten ihre Fans, die Privatsphäre der Familie und der Gruppe in dieser tragischen Zeit zu respektieren. Nähere Details zur Todesursache wurden nicht bekannt.

Die Fans zeigen sich unter dem Posting schockiert: "Das ist so eine traurige Nachricht... Ruhe in Frieden", oder "Ich bin so geschockt. Ich hatte das Glück, ihn auf den letzten beiden Touren gesehen zu haben, er war so ein toller Charakter und so ein toller Gitarrist. Möge er in Frieden ruhen. Ich sende all meine Liebe an euch und den Rest der Familie."

Getty Images Mark Sheehan im Dezember 2017

Getty Images Glen Power, Danny O'Donoghue und Mark Sheehan, 2019

Getty Images Glen Power, Mark Sheehan und Danny O'Donoghue, 2013

