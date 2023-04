Kurz vor Marks Tod: The Script bereiteten sich auf Tour vor

Vor seinem Tod hat sich The Script noch auf eine neue Tour vorbereitet! Die irische Rock-Pop-Band konnte ihre Fans in den vergangenen Jahren mit sechs Studioalben begeistern. Doch Freitag wurde die schockierende Nachricht auf dem Social-Media-Account bekannt gegeben, dass der Gitarrist der Band Mark Sheehan (✝46) mit 46 Jahren nach einer Erkrankung verstorben ist. Schlimme News für alle Fans: Noch in den vergangenen Wochen bereiteten sie sich sogar noch auf ihre Tour vor...

Am Dienstag postete die Band auf ihrem Instagram-Kanal einen Beitrag, der sie in dem Backstage Bereich zeigte – dazu kommentierten sie die Aufnahme mit den Worten: "Wir machen uns bereit für die Tour.". Sie fragten ihre Fans weiter, zu welcher Show sie kommen werden. Erst Ende vergangenen Monats hatten sie bekannt gegeben, dass sie am 4. und 5. Juni "Sommer-Warm-up-Shows" in Blackpool und Wolverhampton spielen werden.

Mark hatte schon im vergangenen Jahr nicht an der Tour von The Script teilgenommen. Seitens der Familie lautete die Begründung laut der Sunday Wold, dass seine Kinder einen Vater und seine Frau ihren Ehemann gebraucht habe.

Getty Images Mark Sheehan im September 2013

Getty Images Mark Sheehan im Dezember 2017

Getty Images Danny O'Donoghue, Mark Sheehan und Glen Power, 2015

