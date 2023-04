Nicht getrennt: Warum löschte Jana-Maria Herz alle Bilder?

Warum hatten Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (25) alle Zeichen ihrer Liebe auf Social Media beseitigt? Die ehemalige Bachelor-Finalistin und der einstige Bachelorette-Teilnehmer sind seit ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme im vergangenen Jahr ein Paar. Vor wenigen Tagen löschten beide jedoch alle gemeinsamen Bilder und entfolgten sich. Sie hatten eine kleine Krise, aber seien inzwischen wieder total happy miteinander. Warum mussten sie sich dann direkt gegenseitig von ihren Accounts verbannen?

"Ich habe die Fotos nicht einfach so gelöscht. Ich hatte meine Gründe dafür und deswegen habe ich das so empfunden, dass ich sie löschen muss", erklärte die TV-Persönlichkeit nun in ihrer Instagram-Story. Eigentlich wolle sie darüber aber auch gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen: "Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und meinem Partner." Ihre Fans müssten das einfach akzeptieren.

Dass bei ihr und Umut wieder alles gut ist, kann man Jana-Maria in ihrer Story ansehen. Mit einem strahlenden Lächeln verkündete sie: "Nächsten Mittwoch fliege ich nach Ravensburg und ich freue mich schon so sehr, nach so einer langen Zeit – na ja, es waren jetzt nur zwei, drei Wochen – aber ich freue mich schon so sehr, ihn dann wieder in meinen Armen zu haben."

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"



Instagram / janamariaherz Umut mit Jana-Maria beim Dream-Date

