Polizei sucht in Berlin: Jasmin Tawil ist verschwunden

Erneute Sorge um Jasmin Tawil (40). Die einstige GZSZ-Darstellerin jagte in den vergangenen Wochen ihren Fans und Angehörigen einen großen Schrecken ein: In ihrer Wahlheimat Costa Rica wurde sie festgenommen und befand sich schließlich in einer Psychiatrie. Mittlerweile ist die Ex von Adel Tawil (44) wieder in Deutschland und wollte hier nach Hilfe suchen. Doch jetzt ist Jasmin plötzlich verschollen!

Eine besorgte Freundin wandte sich im Netz ganz deutlich an die 40-Jährige: "Jasmin, keiner von uns weiß gerade, wo du steckst. Wir haben alle Angst um dich", betonte die Frau. Derzeit irre sie durch Berlin und keiner wisse, wo sie steckt. Laut Bild soll sogar die Polizei nach Jasmin fahnden. Zuvor war die Mutter eines Sohnes für einige Tage bei Bekannten untergekommen, musste am vergangenen Sonntag die Wohnung allerdings verlassen. Seitdem hat sich Jasmin nicht mehr gemeldet.

Noch Ende März sprach die Musikerin persönlich mit RTL über ihre derzeitige Lage. "Ich bin völlig fertig. Ich bin aber auch sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein." Derzeit ist sie noch ohne ihren Sohn Ocean hier – der sei noch in einem Heim in Costa Rica. Darum wollte sich Jasmin vor wenigen Wochen noch kümmern.

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de