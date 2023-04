Trotz erstem Kuss: Vibe zwischen Lisa und dem Bachelor weg?

Das sieht nicht so rosig aus! Influencer David Jackson ist derzeit als Bachelor auf der Suche nach seiner großen Liebe. Im sonnigen Mexiko lernt der Hottie die Kuppelshow-Kandidatinnen auf romantischen Dates besser kennen. Zwischen David und der Potsdamerin Lisa Mieschke sprang der Funke sofort über – sie sicherte sich sogar den ersten Kuss der Staffel. Doch nach einem Gespräch scheint der anfängliche Vibe zwischen den beiden wie weggeblasen.

Bei dem gemeinsamen Gruppendate äußert Lisa im Einzelgespräch, sich mehr Zeit mit David zu wünschen und kann dabei ihre Enttäuschung nur schwer verbergen. In der Nacht der Rosen erklärt die Potsdamerin erneut ihre Gefühlslage, doch der Rosenkavalier scheint nur wenig Verständnis für sie aufbringen zu können. Jetzt hinterfragt die 32-Jährige den anfänglichen Vibe zwischen ihr und David.

Dabei fing alles so gut an! Bei einem Date in der Villa des Bachelors frühstückten die beiden nach einer gemeinsamen Sporteinheit zusammen und kühlten sich anschließend im Pool ab. Auf einem weiteren Rendezvous kam es dann zum langersehnten ersten Kuss der gesamten Staffel. Denkt ihr, die anfängliche Begeisterung ist bereits verflogen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

