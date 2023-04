Trotziger Abgang von Xenia? Das sagt Bachelor-David dazu

Wie beurteilt David Jackson die Reaktion von Xenia Maria auf ihren Rauswurf? Der diesjährige Bachelor hatte sich in der vergangenen Folge gegen ein weiteres Kennenlernen der Hamburgerin und ihrer Konkurrentin Leyla entschieden. Xenia bemängelte daraufhin, dass die Zeit hätte intensiver sein müssen, und dass sie es daher kaum erwarten könne, wieder nach Hause zu kommen. Kann David ihre Worte nachvollziehen?

Gegenüber Promiflash erzählt der Content Creator aus Dubai, dass das Ganze grundsätzlich eine schwierige Situation sei, mit der jede Frau anders umgehe. In Bezug auf Xenias offenbar trotziges Verhalten stellt er klar: "So eine Haltung kann es dann aber natürlich schwierig machen, eine stärkere Bindung zueinander aufzubauen."

Doch auch Leyla schien sich mit Davids Entscheidung nicht wirklich anfreunden zu können. "Ich kann nicht nachvollziehen, warum er an meinem Tempo so gemeckert hat, wenn es eine Frau gibt, die eigentlich nie auf ihn zugegangen ist", erklärte sie in der Sendung – womöglich in Anspielung auf Jetty, die noch im Rennen ist. Die Frankfurterin betonte, dass sie den 32-Jährigen immer noch sehr gut finde, dass das einen manchmal aber auch hemmen könne.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL+ Xenia, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Bachelor David in Folge sechs

Anzeige

RTL+ David Jackson und Leyla Lahouar bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de