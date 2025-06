Noch ein Paar? Temptation-Natalie und Patrick klären auf

Natalie und Patrick stellten sich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island dem ultimativen Treuetest. Die Zeit dort ging an ihrer Beziehung nicht spurlos vorbei: Vor allem Natalies Verhalten stellte ihr Vertrauen zueinander auf die Probe. Trotz allem verließen sie das Format als Paar – in der großen Wiedersehensfolge erfahren die Zuschauer nun, ob sich seitdem etwas an ihrem Beziehungsstatus verändert hat. Patrick klärt auf: "Wir beide sind immer noch ein Paar. Nach wie vor. Mittlerweile läuft es bei uns auch besser als vor Temptation. Aber die Zeit danach war für mich sehr schwierig. Vertrauensprobleme waren definitiv da."

Patrick gibt zu, dass er nach dem gemeinsamen Format "ein kleiner Kontrolleur" geworden ist. Natalie zeigt aber volles Verständnis dafür, dass er ihr nicht mehr so blind vertraut wie vor den Dreharbeiten. "Das ist ja verständlich. Ich gebe ihm auch keinen Grund. Ich gehe nicht raus, ich habe keine Lust auf Feiern gehen. Wenn, dann machen wir alles zusammen. So etwas wird nie wieder im Leben vorkommen", betont sie. Es habe viel aufzuarbeiten gegeben: Viele Gespräche und viele Tränen später sei ihnen aber klar gewesen, dass sie beide diese Beziehung wollen. "Wir haben weitergemacht. Es geht uns sehr gut jetzt. Wir sind sehr glücklich zusammen", fassen die beiden Auswanderer ihre aktuelle Situation zusammen.

Einem anderen Paar ist es noch nicht gelungen, nach dem, was auf der Insel der Verführung passiert ist, gemeinsam weiterzumachen. Schon beim finalen Lagerfeuer zog Jeremy einen Schlussstrich: Im Beisein von Moderatorin Lola Weippert (29) trennte sich der 26-Jährige von Raffaela. Während es bei Natalie nämlich bei heißen Flirts und Kuscheln blieb, knutschte Raffa mit einem Verführer fremd. Für Jeremy war das der Gipfel des Eisbergs – was er seiner Ex-Partnerin bis zum Wiedersehen noch nicht verziehen hat.

