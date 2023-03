Wegen Jamie Foxx? Cameron Diaz will Karriere an Nagel hängen

Ist Jamie Foxx (55) Schuld am erneuten Schauspiel-Aus von Cameron Diaz (50)? Durch Filme wie "Bad Teacher" oder "Die Schadenfreundinnen" mauserte sich die Schauspielerin zu einem gefragten Hollywood-Star. In den vergangenen Jahren hatte sich die Künstlerin jedoch immer mehr aus der Filmbranche zurückgezogen. Schauspielkollege Jamie überredete sie jedoch schließlich nach acht Jahren wieder mit ihm vor die Kameras zu treten. Weil Jamie nun am Set ausrastete, soll Cameron dem Showbusiness wieder den Rücken kehren wollen!

Jamie und Cameron stehen aktuell für ihren gemeinsamen Streifen "Back in Action" vor den Filmkameras. Wie Daily Mail nun berichtet, soll Cameron die Schauspielerei nach den Dreharbeiten jedoch wieder an den Nagel hängen wollen. Der Grund: Laut einem Insider soll ihr Co-Star Jamie am Set völlig ausgerastet sein und zur Entlassung von drei Mitarbeitern beigetragen haben. "Sie hasst Dramen und die Konfrontationen. Das ist der Grund, warum sie sich überhaupt aus dem Geschäft zurückgezogen hat", erklärt die Quelle. Außerdem vermisse sie ihre Familie an den langen Drehtagen zu doll.

Und das, obwohl es Jamie war, der Cameron erst mühevoll dazu überredete, für ein gemeinsames Filmprojekt noch einmal vor die Kamera zu treten. "Willst du ein bisschen Spaß haben? Habe einfach ein bisschen Spaß!", lauteten seine überzeugenden Worte an die 50-Jährige schließlich, wie er bereits im August in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

ActionPress Cameron Diaz im Dezember 2014

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im April 2021

