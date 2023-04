Als Mutter: Schwangere Dani Dyer kämpft mit Angstzuständen

Dani Dyer (26) spricht über die Schattenseiten des Mutter-Daseins. Die britische Love Island-Bekanntheit ist aktuell mit Zwillingen schwanger. In die Beziehung mit dem Fußballprofi Jarrod Bowen (26) brachte sie ihren zweijährigen Sohn Santiago mit. Den Jungen hat sie mit ihrem Ex-Freund Sammy Kimmence bekommen, der sie als alleinerziehende Mutter zurückließ, als er 2021 ins Gefängnis kam. Doch wie geht es Dani als baldige Dreifach-Mama? Sie hat mit Angstzuständen zu kämpfen!

In der einstündigen Doku "Dani Dyer heißt: Is This Anxiety?" (zu deutsch: "Dani Dyer: Sind das Angstzustände?") widmet sich Dani dem Thema psychische Gesundheit. "Angst ist ein Thema, von dem jeder schon einmal gehört hat, aber wir sprechen immer noch nicht offen über unsere Erfahrungen", meint die 26-Jährige in dem Trailer. Vor allem für junge Mütter kann es wahnsinnig überfordernd sein, nach der Geburt ihrer Kinder mit schlimmen Angstgefühlen zu kämpfen, weiß die TV-Persönlichkeit aus eigener Erfahrung.

Mit der Doku möchte Dani vor allem für Aufklärung sorgen. "Ich freue mich sehr darauf, dieses Thema zu erforschen, das Stigma, das mit psychischer Gesundheit verbunden ist, zu beseitigen und andere Mütter zu treffen, die mit dem Druck, wie eine vermeintlich 'gute Mutter' aussieht, zu kämpfen haben", kündigt die Schwangere an.

