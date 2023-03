Drittes Trimester: Dani Dyer setzt Zwillingsbauch in Szene

Dani Dyer (26) bekommt bald zwei neue Familienmitglieder! Nachdem die britische Love Island-Bekanntheit sich von dem Vater ihres zweijährigen Sohnes Santiago getrennt hatte, kam sie im Oktober 2021 mit dem Fußballprofi Jarrod Bowen (26) zusammen. Anfang dieses Jahres verkündete das Paar dann süße Neuigkeiten: Die beiden erwarten Zwillinge. Nun ist Dani schon im achten Monat ihrer Schwangerschaft und zeigt ganz stolz ihren Babybauch!

Mit ihren rund 3,6 Millionen Instagram-Fans teilt die 26-Jährige jetzt ein Update ihrer Zwillingsschwangerschaft und verkündet über ihre Story, dass sie schon im dritten Trimester ist. Auf weiteren Schnappschüssen legt die baldige dreifache Mama ihre Hände um ihre runde Babykugel, die von ihrem engen Outfit betont wird. Für die zwei Selfies wählt Dani einen besonders glamourösen Look: Sie posiert in einem eleganten schwarzen Kleid mit Raffungen und Schleifendetails an den Armen. Dazu trägt die Beauty hohe Designerschuhe und ein edles Make-up.

Die Britin lässt ihre Follower aber auch an schwierigen Momenten ihrer Schwangerschaft teilhaben. Vor wenigen Tagen erzählte sie, dass ihre Zwillinge per Kaiserschnitt auf die Welt kommen werden: "Als ich erfuhr, dass ich einen Kaiserschnitt haben würde, hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen und machte mir Sorgen um die Genesung", gab sie zu. Dani habe Angst, dass sie nach der anstrengenden Operation nicht genug Zeit mit ihrem Sohn Santiago verbringen könne.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Jarrod Bowen im März 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im März 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Sohn

