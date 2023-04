Fans glauben an Romanze zwischen Paul Janke und Antonia!

Die Fans sind sich sicher: Da läuft was zwischen Paul Janke (41) und Antonia Hemmer (23)! Der einstige Bachelor und die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin sind aktuell Teilnehmer in der Show Kampf der Realitystars. Bereits in der ersten Folge knisterte es heftig zwischen ihnen. Außerdem sollen die beiden nach den Dreharbeiten einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca verbracht haben. Promiflash fragte nach eurer Meinung: Und ihr seid euch einig!

Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 14. April, 16:45 Uhr] kam zu dem Ergebnis, dass die beiden wohl verliebt sind. 510 der 730 Teilnehmer, also 69,9 Prozent, waren der Meinung, dass das offensichtlich sei. 30,1 Prozent der Befragten waren hingegen sicher, dass Antonia und Paul nur befreundet sind.

Das behaupteten die Reality-TV-Bekanntheiten auch zuletzt gegenüber Bild. Ob sie ihr mögliches Geheimnis nur nicht vor der Ausstrahlung lüften wollen oder tatsächlich kein Paar sind, wird sich wohl noch zeigen. "Wir haben uns bei 'Kampf der Realitystars' kennengelernt. Seitdem verstehen wir beide uns supergut", verrieten sie, betonten dabei jedoch: "[Wir] sind aber kein Paar."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Paul Janke, einstiger Bachelor

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer auf dem Lignum Festival 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de