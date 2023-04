Was läuft da bei "Kampf der Realitystars"-Antonia und Paul?

Paul Janke (41) und Antonia (23) verbringen viel Zeit miteinander. In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars lernten sich die Kandidaten jetzt kennen. Bisher wirkt es so, als würde die Truppe harmonieren und gut miteinander auskommen. Doch bei zwei Anwärtern auf den Titel sprühen wohl auch die Funken: Ex-Bachelor Paul und Antonia können nicht die Augen voneinander lassen und suchen regelrecht die Nähe zueinander!

Bereits in den ersten Minuten nach der Ankunft in der Sala kam die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin nicht mehr aus dem Schwärmen über den Bachelor in Paradise-Barkeeper heraus: "Paul ist der Inbegriff für den deutschen Mann. Also [er ist] der deutsche Womanizer." Zudem machte die ehemalige Hofdame einen nervösen Eindruck, so fragte sie Paul wegen der Hitze direkt, ob er sich nicht ausziehen wolle. Nachdem sie selbst begriffen hatte, was sie da gerade von sich gegeben hat, konnte sie nur peinlich berührt den Kopf schütteln und lachen.

Dem einstigen Rosenkavalier gefiel das wohl sehr. "Ich muss gestehen, ich fand sie auch im Sommerhaus sehr sympathisch", gab er im Einzelinterview zu. Zudem sollen die beiden nach den Dreharbeiten der Show gemeinsam Urlaub auf Mallorca gemacht haben. Allerdings betonten sie vor wenigen Tagen gegenüber Bild, dass sie nur gute Freunde seien. Ob sie ihr mögliches Geheimnis nur nicht vor der Ausstrahlung lüften wollen oder tatsächlich kein Paar sind, wird sich wohl noch zeigen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

RTLZWEI Paul Janke, einstiger Bachelor

