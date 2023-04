"Kampf der Realitystars"-Spiel: Serkan verteidigt Samira

Serkan Yavuz (30) steht für sich und seine Liebste Samira Klampfl (29) ein! Aktuell ist der Trash-TV-Teilnehmer im Format Kampf der Realitystars zu sehen. Im ersten Gruppenspiel "Realityzeugnis" mussten Serkan, Paul Janke (41) und Co. erraten, was die Zuschauer wirklich von ihnen denken – unter anderem, welchen Frauentyp der Hottie hat. Der Antwort der Zuschauer: "Dumm"! Wie sehr ihn dieser Kommentar verärgerte, verriet Serkan gegenüber Promiflash!

Im Promiflash-Interview machte der 30-Jährige deutlich, dass er so etwas "nicht einfach so hinnehmen" kann: "Serkan steht auf 'dumm', wie hört sich das denn bitte an? Und vor allem musste ich da gleich was dazu sagen, weil ich mit Samira eine supergebildete Frau an meiner Seite habe, die für uns beide zusammen gebildet genug ist – reicht für uns beide aus."

Trotz des fiesen Kommentars scheint Serkan seine Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" zu genießen – er verzichtete sogar auf eine Gage, um an dem Format teilzunehmen! "Jetzt ziehe ich mein letztes Ass aus dem Ärmel und mache es für einen Euro", stellte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat klar.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

RTLZWEI Manni Ludolf und Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Stars

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

