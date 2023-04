Trotz starker Quoten: "Kampf der Realitystars" schwächelt

Wie kam Kampf der Realitystars an? Am Mittwochabend hatten Fans der gepflegten Reality-TV-Unterhaltung allen Grund zur Freude. Die erste Folge der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars" wurde ausgestrahlt. Die Ereignisse in der Show verschafften den Zuschauern bereits jede Menge Gesprächsstoff. Doch schauten sich wirklich so viele Zuschauer "Kampf der Realitystars" im TV an? Gegen Ende der Sendung schien das Interesse der Fans abgeflacht zu sein...

Wie DWDL berichtet, verfolgten bis zu 1,15 Millionen Zuschauer am Mittwochabend den "Kampf der Realitystars". Das Format erreichte einen Marktanteil von 8,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren. Große Beliebtheitswerte erreichte die Show bei den jungen Zuschauern (14 bis 29 Jahre). Dort lag der Marktanteil bei 10,5 Prozent. Dennoch war die Sendung den Zuschauern wohl zu lang. Laut Berechnungen blieben nach den Werbeunterbrechungen immer weniger Leute dran.

Dennoch bot die erste Folge von "Kampf der Realitystars" für Fans wohl alles, was das Reality-TV-Herz begehrt. Während Serkan Yavuz (30) stolz mitteilte, dass seine Gage für die Show nur einen Euro betrage, zog Uschi Hopf direkt blank. Die 82-Jährige planschte völlig hüllenlos im Pool, weil sie nicht davon ausging, dass sie die Kameras wirklich 24 Stunden lang beobachten würden.

