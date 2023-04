Neue Freundin gefunden: Sylvie Meis feiert die Neue ihres Ex

Sylvie Meis (45) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Rund zehn Jahre ist die Trennung von der Moderatorin und Rafael van der Vaart (40) her. Seit 2016 ist der ehemalige Profikicker mit Estavana Polman (30) zusammen – und das freut vor allem eine Person ganz besonders: Rafaels Ex Sylvie! "Estavana ist eine supertolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere. Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind", schwärmt die gebürtige Niederländerin gegenüber Gala über die Partnerin ihres einstigen Ehemannes.

