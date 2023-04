"Tolle Frau": Sylvie Meis schwärmt von der Neuen ihres Ex

Sylvie Meis (44) hegt keinen Groll gegen die neue Partnerin an der Seite ihres Ex-Mannes! Die Moderatorin hatte dem Fußballer Rafael van der Vaart (40) 2005 das Jawort gegeben. Doch das Glück war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Vor mittlerweile zehn Jahren ging die Ehe in die Brüche. Der Ex-Kicker fand sein neues Glück 2016 in der Handballerin Estavana Polman (30). Nun verrät Sylvie: Sie versteht sich super mit ihrer Nachfolgerin!

Im Gala-Interview schwärmte die 44-Jährige: "Estavana ist eine supertolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere." Sylvies Ex und seine aktuelle Partnerin sind außerdem Eltern einer Tochter. "Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind", freute die Beauty sich diesbezüglich. "Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians (16) Geburtstag zusammen feiern", fügte sie hinzu. Sie und Estavana seien richtig gute Freundinnen.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Blondine in den höchsten Tönen von der 30-Jährigen spricht. Sie hatte bereits in einem Bunte-Interview eingestanden: "Ich liebe Estavana. Sie ist die allerbeste Stiefmutter für meinen Sohn." Außerdem seien Damian und seine Halbschwester Jesslynn (5) ein Herz und eine Seele.

Anzeige

Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, 2012

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart mit seiner Partnerin Estavana Polman

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sylvie so von Estavana schwärmt? Ich finde es sehr sympathisch. Ich finde es komisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de