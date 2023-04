Vibe mit Lisa geschwächt? Bachelor-David sieht es anders

David Jackson hat das Gespräch mit Lisa Mieschke offenbar ganz anders aufgefasst! Im Rahmen seiner Suche nach der großen Liebe hat der diesjährige Bachelor sein Auge bereits zu Anfang besonders auf eine Kandidatin geworfen: Denn die Potsdamerin konnte sich über den erste Kuss freuen. In der aktuellen Folge kommunizierte die hübsche Brünette jedoch, enttäuscht von der wenigen Zeit mit dem Content Creator zu sein und hinterfragte sogar den Vibe zwischen den beiden. Gegenüber Promiflash verrät David, dass dieses Gespräch die zwei jedoch ziemlich vorangebracht habe!

Während Lisa sich Sorgen um den Draht zwischen ihr und dem Bachelor machte, verrät David gegenüber Promiflash: Er sieht großes Potenzial in der 32-Jährigen! "Bei Lisa und mir hat man gesehen, wie man trotz verschiedener Standpunkte respektvoll miteinander spricht und umgeht. Gefühle ansprechen, offen sein und sich Aufmerksamkeit schenken, statt sich nur darauf vorzubereiten, etwas gegen die Argumente des anderen zu sagen", weiß David zu schätzen.

Weiter verrät der in Dubai lebende Influencer, dass er das Gespräch deshalb in positiver Erinnerung habe. "Meinem Empfinden nach hat hier nichts den Vibe 'geschwächt', sondern am Ende die Bindung und Offenheit zueinander gestärkt", stellt er klar. So bleibt es also spannend, wie es in den nächsten Folgen zwischen den beiden weitergeht. Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL David Jackson und Lisa bei "Der Bachelor" 2023

RTL David Jackson und Lisa Mieschke bei "Der Bachelor" 2023

