Darum war Joachim Llambi bei "Let's Dance" so großzügig!

Am vergangenen Freitag hatte Joachim Llambi (58) seine Spendierhosen an! Der Let's Dance-Juror der ersten Stunde bewertet Show für Show die Promis auf dem Tanzparkett. Viele fürchten sich vor seiner knallharten Kritik. Doch in der vergangenen Show war der Tanzprofi überraschend positiv gestimmt und vergab tatsächlich hohe Punktzahlen. Woran lag es, dass Llambi am Freitag so nett zu allen war?

"Gestern Abend war eine superspannende, emotionale und tolle Show und das muss man auch mit guten Punkten belohnen", erklärte Llambi am Samstag gegenüber Bild. Offenbar sei es in dieser Staffel so, dass alle Tänzer ziemlich gute Leistungen erbringen würden: "Die Paare liegen sehr eng beieinander und das verspricht natürlich für die letzten fünf Shows eine wahnsinnige Spannung." Jede Woche würden sich neue Favoriten herauskristallisieren.

Vor allem einer war am Freitag von Llambis hoher Punktzahl überrascht: Knossi (36)! Für seinen rockigen Paso Doble bekamen der Streamer und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) glatte neun Punkte. Vor lauter Begeisterung begann Knossi zu schreien. "Danke Llambi, danke Mann", brach es gerührt aus ihm heraus.

Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" im April 2023

