Llambi gibt ihm neun Punkte: "Let's Dance"-Knossi rastet aus

Damit hat Knossi (36) überhaupt nicht gerechnet! Seit mehreren Wochen trainiert der YouTuber zusammen mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson (40) für Let's Dance. Der Publikumsliebling steigert seine Leistung von Mal zu Mal mehr. Die Jury um Motsi Mabuse (42), Jorge Gonzalez (55) und Joachim Llambi (58) feiert den Webstar und auch seine Tänze. Heute fegte Knossi ebenfalls über das Tanzparkett, was das Zeug hält – und dafür wurde er von niemand geringem als Llambi belohnt!

Bei einem rockigen Paso Doble zu Robbie Williams (49)' "Let Me Entertain You" schwang der 36-Jährige das Tanzbein. Dafür wurde er von der Jury gelobt – doch es kam noch besser. Denn bei der Punktevergabe bekam der Influencer insgesamt 24 Punkte und neun davon vergab Joachim Llambi mit einem verschmitzten Lächeln. Als Knossi das realisierte, ließ er seinen Gefühlen frei lauf und begann vor lauter Begeisterung zu schreien. "Danke Llambi, danke man", erklärte er total happy.

Auch auf Instagram wurde einmal mehr deutlich: Die Zuschauer lieben Knossi. "Knossi muss man einfach lieben", schrieb ein User. Andere fanden Llambis Punktevergabe aber nicht ganz fair. "Knossi ist wirklich eine absolute Granate, aber das waren nie im Leben neun Punkte", kommentierte ein Andere.

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de