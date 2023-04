Komplett nackt: Chrissy Teigen kuschelt mit Esti in Wanne

Chrissy Teigen (37) genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. Das Model und John Legend (44) hatten sich 2006 kennen und lieben gelernt. Seitdem hat sich einiges bei den beiden getan: 2013 gaben sie sich das Jawort und wurden in den folgenden Jahren Eltern dreier Kinder. Nesthäkchen Esti ist der jüngste Sprössling, denn sie erblickte Anfang dieses Jahres das Licht der Welt. Wie happy Chrissy ist, zum dritten Mal Mama geworden zu sein, macht sie jetzt mit einem Schnappschuss von sich und Esti in der Badewanne deutlich.

Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto, das einen sehr privaten Moment mit ihrer Tochter festhält: Die dreifache Mama sitzt splitterfasernackt in einer Badewanne, während die kleine Esti auf ihren Beinen liegt. Dabei lächelt das Model sein Baby freudestrahlend und überglücklich an. "Eine Brust, die irgendwie an der ganzen Seite herunterhängt und tiefviolette, lebenslange Narben. Aber du bist zu perfekt, um mir darüber Gedanken zu machen!", schwärmte sie von ihrem jüngsten Kind.

Bereits vor wenigen Tagen hat Chrissy ein niedliches Bild von sich und Esti gepostet: Darauf sitzt sie auf einem Sofa, hält ihre Kleine auf dem Arm und kuschelt währenddessen mit ihr. Dabei wirkt es so, als ob Mama und Tochter ihre gemeinsame Zeit sehr genießen.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Venedig, April 2023

Getty Images Chrissy Teigen im März 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Baby Esti im April 2023

