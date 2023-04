Kylie Jenner ist ohne Timothée auf dem Coachella-Festival

Noch immer keine Bestätigung! Seit einigen Wochen kursieren die Gerüchte, dass zwischen Kylie Jenner (25) und Timothée Chalamet (27) etwas laufen soll. Bislang haben sich das It-Girl und der Schauspieler noch nicht dazu geäußert, doch viele Follower vermuteten, dass sie auf dem Coachella ihre Liaison publik machen. Doch da lagen die Fans wohl falsch: Kylie kam ohne Timothée zum berühmten Festival!

Wie TMZ jetzt berichtet, wurde die TV-Bekanntheit am Freitag auf dem Coachella gesehen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner (27) und Kumpel Fai Khadra schlich Kylie zum V.I.P.-Bereich, um sich den Gig von Bad Bunny (29) anzusehen. Von Timothée war dabei keine Spur! Offenbar besuchte der "Call Me By Your Name"-Star das Musikfestival dieses Jahr bislang noch nicht.

Erst am vergangenen Donnerstag schien es so, als wäre die Unternehmerin bei Timothée zu Besuch gewesen. Ihr Range Rover parkte nämlich vor dem Haus des 27-Jährigen! Denkt ihr, Kylie und Timothée werden in den kommenden Tagen noch zusammen auf dem Coachella aufkreuzen? Stimmt ab!

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner beim Coachella 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Denkt ihr, Kylie und Timothée werden in den kommenden Tagen noch zusammen auf dem Coachella aufkreuzen? Ja, das glaube ich schon! Nein, das werden sie nicht tun. Abstimmen Ergebnis anzeigen



