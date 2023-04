Fans sicher: Kylie Jenner und Timothée bestätigen Liebe bald

Verkünden sie bald ihre Beziehung? Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Kylie Jenner (25) soll mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (27) anbandeln! Schon im Januar soll die mutmaßliche Romanze der zwei angefangen haben, als sie zusammen eine Jean-Paul-Gaultier-Modenschau in Paris besucht hatten. Wird es jetzt ernst bei den beiden? Fans vermuten, dass Kylie und Timothée ihre Liebe an diesem Wochenende öffentlich machen werden!

Im Netz wird derzeit wild spekuliert, ob die 25-Jährige und der Filmstar gemeinsam zu dem beliebten Musikevent in Kalifornien kommen. "Kylie und Timothée gehen beim Coachella an die Öffentlichkeit. Ich sage es jetzt schon", und "Wir werden Timothée mit Kylie dieses Wochenende beim Coachella sehen, oder? Das wird passieren", schreiben zwei Fans. Zahlreiche weitere User sind sich sicher, dass die ersten Pärchen-Schnappschüsse vom Festival schon in den kommenden Stunden die Runde machen und die Liebesgerüchte so bestätigt werden.

Erst am vergangenen Donnerstag war Kylie offenbar bei Timothée zu Besuch! Der Range Rover der zweifachen Mutter wurde vor dem Haus des 27-Jährigen in Los Angeles gesehen. Laut Page Six ist jedoch nicht klar, ob die Reality-TV-Bekanntheit auch wirklich in dem Auto saß, da es von dem Abend keine Fotos gibt.

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Timothée Chalamet im März 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

