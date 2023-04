Liebesgerüchte: Kendall Jenner feiert auf Bad Bunnys Konzert

Kendall Jenner (27) scheint ihren Liebsten gerne zu unterstützen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit soll aktuell bis über beide Ohren verknallt sein: Seit einiger Zeit ist angeblich der Rapper Bad Bunny (29) der neue Mann an der Seite des Models. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker wurden jetzt schon mehrfach gemeinsam gesichtet, teilweise sehr vertraut. Nun supportet Kendall Bad Bunny auf einem seiner Konzerte!

Bad Bunny trat auf dem Coachella-Festival auf und brachte die Menge zum Toben – auch Kendall feierte den Auftritt des 29-Jährigen im Zuschauerraum, wie auf einem TikTok-Video zu sehen ist. Die Stimmung der Brünetten war sichtlich ausgelassen, fröhlich schwang sie die Hüften zu der Musik des Beaus, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt.

Der Auftritt von Bad Bunny war aber generell ziemlich ereignisreich: Er konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen Harry Styles (29) nicht verkneifen. Er blendete einen Screenshot von einem Fan-Kommentar ein, auf dem stand: "[...] Benito könnte 'As It Was' bringen, aber Harry könnte nie 'El Apagon' bringen." Kendall soll Harry eine Zeit lang gedatet haben.

Getty Images Bad Bunny auf dem Coachella 2023

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Harry Styles, Sänger

