Nach Bachelor-Date mit Angelina: Hat Lisa noch Hoffnung?

Kann sich Lisa Mieschke noch eine Zukunft mit David Jackson vorstellen? Die Beauty nimmt an der diesjährigen Der Bachelor-Staffel teil und schien von Anfang an zu den Favoriten des Rosenkavaliers zu gehören. Doch auch für Angelina Utzeri begeistert sich David immer mehr: In der vergangenen Woche hatten die beiden ihr erstes Einzeldate, das mit wildem Knutschen endete. Befürchtet Lisa, dass David sie deswegen abgeschrieben hat?

Das verriet die Potsdamerin jetzt gegenüber Promiflash: "David hatte zuvor und auch danach weitere Einzeldates. Meiner Meinung nach ist nach wie vor für uns Mädels alles offen." Dennoch hofft Lisa, dass sie und David ihre Bindung zueinander weiter vertiefen können: "Ich hoffe sehr, dass David so wie ich empfindet und an unserem bisherigen Vibe anknüpfen möchte und uns dafür die Zeit gibt."

Auch wenn sich David noch nicht entschieden hat, haben die Promiflash-Leser eine ganz klare Favoritin: Von insgesamt 2.316 Lesern sind sich 1.431 und damit 86 Prozent [Stand: 14. April; 15:30 Uhr] sicher, dass Angelina die letzte Rose von David bekommen wird. Mit großem Abstand dazu sehen nur 11,1 Prozent der Teilnehmer (258 Stimmen) Lisa an der Seite des 32-Jährigen. Lediglich 2,9 Prozent (68 Stimmen) wünschen sich, dass sich David für Chiara Dülberg entscheidet.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Angelina Utzeri und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de