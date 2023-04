Selten! Keanu Reeves turtelt öffentlich mit seiner Freundin

Sie sind nach wie vor auf Wolke sieben und zeigen das der ganzen Welt! Keanu Reeves (58) und Alexandra Grant kennen sich bereits seit vielen Jahren. Gefunkt hat es aber wohl 2019 so richtig. Hand in Hand liefen sie damals zusammen über den Red Carpet. Seitdem zeigt sich das Paar aber nur selten zusammen auf Events. Umso überraschender dürfte für Fans nun dieser Auftritt sein: Keanu und Alexandra zeigen sich ganz innig und verliebt bei einer Gala!

Am Samstag waren die beiden zusammen auf der Museum of Contemporary Art Gala in Los Angeles. In einem eleganten floralen Kleid strahlte Alexandra an der Seite des Hollywoodstars. Dabei ließ es sich das Pärchen nicht nehmen, die eine oder andere Zärtlichkeit auszutauschen: Total verliebt gaben sich die zwei einen Kuss und schäkerten miteinander. Vor allem Keanu wirkte an diesem Tag besonders glücklich.

Erst kürzlich hatte der Actionstar in den höchsten Tönen von seiner Beziehung geschwärmt und von einem besonderen Moment mit seiner Liebsten erzählt. "Wir waren im Bett. Wir waren miteinander verbunden. Wir haben gegrinst und gelacht und gekichert. Wir fühlten uns großartig. Es war einfach sehr schön, zusammen zu sein", hatte er gegenüber People verraten.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves im Juni 2019

