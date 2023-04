Wegen Vorwürfen: Motsi Mabuses Ex klagt auf 70.000 Euro

Das könnte für Motsi Mabuse (42) teuer werden. Die Let's Dance-Bekanntheit veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr Buch "Finding My Own Rhythm", in dem sie unter anderem auch von ihrer schlimmen Beziehung mit ihrem Ex Timo Kulczak (45) berichtet. Der Tänzer soll sie unterdrückt und ihr gemeinsame Kinder verwehrt haben. Er weist jedoch alle Vorwürfe von sich. Jetzt geht Timo auch gerichtlich gegen Motsi vor und verklagt sie!

Das berichtet jetzt The Sun. Demnach habe der 45-Jährige Klage eingereicht. Timo fordert nun 70.000 Euro von Motsi als Entschädigung für die Behauptungen, die er weiterhin vehement von sich weist. In der Klageschrift heißt es, dass die Tänzerin aufhören solle zu sagen, dass sie während der Ehe mit dem Ankläger gelitten habe. Gleichzeitig solle sie "öffentlich erklären, dass die in dem Buch und den zitierten Presseberichten veröffentlichten Aussagen unwahr sind".

Schon vor einigen Monaten hatte Timo gegenüber dem Blatt deutlich gemacht, dass er Motsis Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen würde. "Sie hat mir und meiner Familie etwas Schlimmes angetan und das kann ich nicht akzeptieren. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich die Dinge nicht mehr so stehen lassen kann, wie sie sind", erklärte im vergangenen November.

