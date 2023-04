Auftritt bei Charles' Krönung: Lionel Richie war überrascht

Es wird ein besonderer Auftritt für Sänger Lionel Richie (73)! Vergangene Woche wurde bekannt, dass er neben Katy Perry (38) und Take That bei dem Konzert zu Ehren von König Charles III. (74) auftreten wird. Die Auftritte der Musikstars werden am 7. Mai auf einer Bühne in den Gärten von Schloss Windsor stattfinden. Jetzt äußerte sich Lionel zu seinem geplanten Auftritt bei der Krönung!

Der Soulsänger erklärte gegenüber People, was er von seinem bevorstehenden Auftritt hält: "Mit so was rechnet man nie. Es ist A eine Überraschung, B eine große Ehre, und C: Es gibt so viele Leute, die er für die Krönung hätte wählen können und dann nimmt er mich." Der Musiker beschrieb weiter, dass er König Charles schon lange kenne: "Ich freue mich darüber, dass er jetzt in diese Rolle schlüpfen kann. [...] Ich kenne ihn als wundervolle Person!"

Am meisten freue sich Lionel auf die gesamte Show: "Ich will den Prunk und das Drumherum sehen! [...] Nichts wird so sein wie dieses Event. Es wird das Grandioseste von allem werden." Er sei aber auch gespannt zu sehen, was Charles als König alles bewirken könne, erläuterte der 73-Jährige weiter.

Getty Images Lionel Richie und König Charles bei einem Event 2019

Getty Images Lionel Richie, März 2023

Getty Images Lionel Richie performt bei einem Event in Los Angeles, 2023

