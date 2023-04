Beinahe makellos: Model Miranda Kerr strahlt auf Red Carpet

Sie legt einen äußerst glamourösen Auftritt hin! Miranda Kerr (39) ist seit Jahren ein gefragtes Model und ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Mit ihren oftmals sehr eleganten Looks ist sie für viele zudem ein Fashion-Vorbild. Bei einem aktuellen Event schoss die Ex-Frau von Orlando Bloom (46) nun aber den Style-Vogel ab: Miranda strahlte in einer atemberaubenden Robe bis über beiden Ohren!

Am Samstagabend war die Beauty zusammen mit ihrem Gatten Evan Spiegel (32) auf der Breakthrough Prize Gala in Los Angeles. In einem schwarzen Kleid mit Satin-Details flanierte das einstige Victoria's Secret-Model über den Red Carpet. Dass die gebürtige Australierin in wenigen Tagen 40 Jahre alt wird, sah man ihr an diesem Abend aber wohl kaum an: Mit einem beinahe makellosen Make-up-Look raubte sie allen anwesenden Gästen den Atem. Vor allem Evan schien sich an der Seite seiner schönen Frau wohl zu fühlen.

Doch was ist Mirandas Beauty-Geheimnis? In einem Interview mit Vogue hatte die 39-Jährige ein paar ihrer Tricks verraten. So verzichte die Laufstegschönheit am Morgen nie auf eine Pflegeroutine bestehend aus einer Gesichtsreinigung, einem Vitamin-C-Serum und einer abschließenden feuchtigkeitsspendenden Gesichtscreme. Mit einem sogenannten Gua Sha Gesichtsstein definiere sie zusätzlich ihr Gesicht – natürliches Facelifting inklusive.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im April 2023

Getty Images Miranda Kerr, Model

Getty Images Model Miranda Kerr auf der "Baby2Baby"-Gala 2022

