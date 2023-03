Top oder Flop: Miranda Kerr im geblümten, engen Spitzenkleid

Was hat sie sich bei diesem Outfit gedacht? Miranda Kerr (39) ist einer der bekanntesten Model-Exporte aus Australien. Auch familientechnisch läuft es bei Miranda richtig gut: Sie hat drei Söhne und meistert eine Bilderbuch-Patchwork-Familie mit ihrem Ex Orlande Bloom und Katy Perry (38). Aber auch mit ihrer eigenen Skincare-Firma Kora hat der Ex-Victoria's Secret-Engel großen Erfolg. Im knielangen Spitzenkleid erschien Miranda jetzt zu einer Veranstaltung in Australien!

Zur "Forbes Women's Summit" in Sydney erschien Miranda, um ihre Erfahrungen Firmengründerin mit einem Publikum zu teilen. Bei ihrem Auftritt trug sie in ein enges, knielanges weißes Spitzenkleid. Einige der Blumen des Musters verlaufen in verschiedenen Grün- oder Violetttönen. Dazu ergänzte sie den Look mit goldenem Schmuck und trug ihre Haare in einer Hochsteckfrisur. Auch ihre Schuhe passen farblich zum Outfit und schienen je nach Licht einen Farbwechsel von gold- zu lilafarben zu vollziehen.

Miranda trat bei der Women's Summit gewohnt elegant und in Modelmanier auf, während ihr Outfit durchaus die Gemüter spaltet. Aber wie findet ihr den Look der Kora-Gründerin? Stimmt ab!

