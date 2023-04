Vor Hochzeit: Sofia Richie ist zum Judentum konvertiert

Sofia Richie (24) hat eine rührende Entscheidung getroffen! Im Mai 2021 hatte die Tochter von Lionel Richie (73) ihre Beziehung zu Elliott Grainge öffentlich gemacht. Rund ein Jahr später verkündete das Model: Sie und ihr Partner wollen gemeinsam vor den Traualtar treten! Schon bald werden die beiden ihre Liebe feiern – doch bevor es so weit ist, fällt sie einen Entschluss: Sofia ist für ihren künftigen Ehemann zum Judentum konvertiert!

Via Instagram verkündet Sofia am Dienstag eine besondere Neuigkeit: Um als vollwertiges Mitglied der jüdischen Gemeinde anerkannt zu werden, tritt sie noch vor der Hochzeit zum Judentum über. "Was für ein magischer Tag. [...] Es war eine der großartigsten Erfahrungen in meinem Leben", schwärmt die 24-Jährige neben einem Bild, auf dem sie ein formelles Schreiben vor sich liegen hat.

Neben der Tatsache, die Religion ihres Partners anzunehmen, stehen für Sofia auch die Festlichkeiten im Vordergrund. Einen Grund zu feiern auszulassen, scheint für die Schwester von Nicole Richie (41) nämlich keine Option zu sein. Denn neben der Verlobungsparty oder ihrem Junggesellinnenabschied im Oktober zelebrierte Sofia bereits im Februar eine pompöse Brautparty – wie sie auf Social Media teilt. Der offiziellen Hochzeitsfeier steht damit nichts mehr im Weg.

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge und Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

Instagram / sofiarichie Sofia Richie am Tag ihrer Verlobung

Instagram / sofiarichie Elliot Grainge und Sofia Richie im Juli 2022

