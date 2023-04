"Let's Dance"-Rückkehr nach Fehlgeburt: Renata Lusin gerührt

Dieser Moment war für Renata Lusin (35) etwas ganz Besonderes. Jahr für Jahr steht sie bei Let's Dance auf dem Parkett. Doch in der diesjährigen Staffel setzt die Profitänzerin aus, weil sie ein Kind mit ihrem Mann Valentin (36) erwartet hatte – doch sie erlitt eine Fehlgeburt. In der vergangenen Show stand sie dann erstmals nach dem Schicksalsschlag im Opener wieder auf der berühmten Tanzbühne. Ihr "Let's Dance"-Comeback macht Renata total emotional.

"Ich habe keine Worte, ich habe nur Tränen in den Augen vor Glück. Ich bin rausgelaufen, Gänsehaut am ganzen Körper", zeigt sich Renata nach der Sendung total aufgelöst im RTL-Interview. Auch während ihres umjubelten Auftritts wird die Sportlerin völlig von ihren Gefühlen übermannt. "Dieses Gefühl, hier zu tanzen – ich habe einfach bis zur Umkleide geweint. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe jede einzelne Sekunde genossen und ich wollte nicht, dass es aufhört", schwärmt sie. Der Moment auf dem Parkett gebe Renata Kraft und lasse sie positiv in die Zukunft blicken.

Doch nicht nur Renata hat ihren Auftritt sichtlich genossen – auch die Fans waren völlig begeistert von ihr. "Ich musste weinen, weil die Leute meinen Namen geschrien haben am Ende. 'Renata, Renata, wir lieben dich', hat eine geschrien", berichtet die Tänzerin gerührt. Sie sei dankbar für die Unterstützung in diesem unvergesslichen Moment.

Simon Pfaff Renata Lusin im April 2023 bei "Let's Dance"

Panama Pictures Renata und Valentin Lusin im April 2023 bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin, "Let's Dance" 2022

