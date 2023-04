US-"The Voice"-Gewinnerin Alisan Porter ist unter der Haube!

Bei Alisan Porter klingeln die Hochzeitsglocken! Mit ihrem Coach Christina Aguilera (42) gewann die Sängerin 2016 die US-amerikanische Version von The Voice. Damit schrieben die beiden sogar Geschichte in der Gesangsshow, denn mit der fünffachen Grammy-Gewinnerin gewann zum ersten Mal ein weiblicher Coach das Battle gegen die männlichen Rivalen. Privat könnte es für die glückliche Siegerin derzeit ebenfalls nicht besser laufen: Alisan heiratete nun ihren langjährigen Partner Justin de Vera!

Wie People berichtet, vermählten sich die beiden am Sonntag im Rahmen einer romantischen und intimen Hochzeit in Las Vegas nach ihrer sechsjährigen Beziehung. "Ich glaube, für Justin und mich fühlte sich das wie der richtige Schritt an, denn wir sind schon so lange befreundet gewesen", äußert sich die glückliche Braut. "Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben sechs tolle Jahre miteinander verbracht, haben wundervolle Kinder großgezogen und haben ein eigenes Baby. Wir haben also nur darauf gewartet", schwärmt die Sängerin weiter.

Alisan ist zu dem Lied "Warm Under the Light" von Justin Nozuka (34) zum Altar gelaufen. "Unsere Hochzeit war etwas ganz Persönliches für uns. Wir haben uns für nichts Traditionelles entschieden – wir haben einfach das getan, was sich richtig für uns anfühlt", erklärt sie.

