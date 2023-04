Diese “Prominent getrennt”-Paare scheitern vor Halbfinale!

Langsam wird es ernst bei Prominent getrennt! In der Reality-TV-Show treffen Ex-Paare aufeinander und müssen als Team in verschiedenen Challenges funktionieren, um die Siegesprämie abzuräumen. In den vergangenen Folgen entschieden die Verflossenen untereinander, wer die Villa verlassen muss. Der Einzug ins Halbfinale schafften allerdings nur die Teams, die in den Spielen überzeugen konnten. Diese prominenten Getrennten mussten nun ihre Koffer packen!

Nach dem ersten Spiel traf es das Noch-Ehepaar Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27). Die beiden brauchten am längsten, um ein Fass voll Wasser zu füllen und danach ein Lösungswort zu bilden. Insbesondere der Ex-Fußballer rechnete gar nicht mit dem Rauswurf. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht eingeschätzt, dass wir den letzten Platz machen, weil ich halt jahrelang Profisport betrieben habe", gab Jakub zu.

In der zweiten Challenge mussten die Frauen ihre Ex-Partner in Folie einwickeln und sie als Floß verwenden, um Puzzleteile im Wasser einzusammeln, welche danach zusammen gesetzt werden mussten. Schließlich handelte es sich nur um Sekunden zwischen Sandra (23) und Juliano sowie Marlisa und Fabio. Letztere verloren das Spiel und müssen die Show verlassen! "Es war so knapp", stellte die Blondine fest und fiel ihrem Ex weinend in die Arme.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de